A cincea victima a noului coronavirus, tot din Suceava: un barbat de 71 de ani

A fost înregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), anunţă Grupul de Comunicare Strategică. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21.03.2020. Persoana a fost internată anterior în Secția de Cardiologie,