A consumat sau nu politistul implicat in accidentul in care a murit judecatorul Mihaela Șerban, substante interzise? Ce a declarat avocatul suspectului (video)

„Am ținut să avem această discuție doar din prisma declarațiilor care au fost lansate în mass/media referitoare la posibilul consum de substanțe interzise, lucru pe care vrem să îș infirmăm încă de acum. De altfel, nici nu s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva clientului meu pentru vreo astfel de infracțiune. Ceea ce trebuie să precizez este următorul aspect: a existat un buletin de analiză a probelor de sânge care nu a relevat niciun fel de substanță interzisă sau alcool în corpul clientului meu și o probă de urină care a prezentat anumite suspiciuni. Trebuie să explic faptul că această probă de urniă nu a fost definitivată, sunt doar rezultate preliminarii iar noi am contestat deja această situație și urmează ca procurorul să se pronunțe pe contestația noastră. Ținând cont de faptul că, sub simple substanțe luate împotriva răcelii pot duce la constatarea că aceste elemente conțin metamfetamine. Substanțe banale precum nurofenul sau ibuprohenul, siropuri de tuse conțin aceastăî substanță.



Totuși, ca să eliminăm orice suspiciune, clientul meu acum câteva zile a mers și a efectuat la un institut specializat un test antidrog în urma căruia a rezultat că nu a consumat și acum în prezent nu este sub influența vreunei substanțe interzise.



Mai mult decât atât, clientul meu a fost de acord să meargă la detectorul de minciuni sau la testul poligraf pentru a infirma această situație. Considerăm că este doar un rezultat preliminar, iar rezultatul final să fie unul care să reflecte adevărul și să arate că nu a consumat niciun fel de substanțe interzise.



De asemenea, examenul clinic realizat de către medici la momentul accidentului au demonstrat faptul că, atunci clientul meu nu avea niciun fel de atitudine, niciun fel de reacție care ar conduce la concluzia că este sub influența consumului de substanțe interzise.



Clientul meu își explică această situație prin aceea că de la momentul accidentului fiind și dumnealui într-o stare gravă de sănătate i-au fost administrate mai multe medicamente, mai multe sedative atât de către cadrele medicale de la ambulanță, cât și de cele de la spital, iar ulterior i-au fost recoltate probe de sânge și de urină. În cea de sânge nu a ieșit nimic iar în cea de urină sunt mici indici.



Trebuie să mai specific faptul că, inclusiv în rezultatul preliminar, se arată că este obligatorie efectuarea unei a doua probe.

Eu sper să demonstrăm lipsa de intenție în producerea acestui accident tragic. Dacă la final se va stabili o acțiune din culpă, legea permite ca atunci clientul meu să își exercite meseria de polițist” - a precizat avocatul Bogdan Marian Pavel.