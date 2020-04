A crescut numarul de testari COVID-19 in Romania. Rata de infectare se menține la 10%

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 51.802 de teste. Până ieri, 8 aprilie, autotățile prelucraseră 47.207 teste. În ultimele 24 de ore au fost prelucrate 4595 de teste. Se menține rata de aproximativ 10% infectați, raportat la numărul de oameni testați. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, The post A crescut numărul de testări COVID-19 în România. Rata de infectare se menține la 10% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.