A crezut ca are in fata un cersetor cand a urcat in tramvaiul 41, dar iata ce facea de fapt baiatul din imagine. Povestea e cu totul incredibila!

Un tanar a facut publica pe pagina sa de Facebook o poveste care a reusit sa impresioneze pe toata lumea.

Asta deoarece un tanar care a urcat in tramvaiul 41 din Capitala a reusit sa dea tuturor o lectie de viata, imediat dupa ce le-a povestit prietenilor lui virtuali un episod absolut incredbil. Iata, mai jos, povestea care a strans peste 5 mii de aprecieri si alte mii de distribuiri:

„Las toata lumea sa se urce in tramvai,ca naa,asa sunt eu mai bun,imi fixez privirea intr-un punct fix pentru a nu atrage privirile si pentru a evita un posibil conflict si ma pozitionez in singurul cm patrat liber din celebrul 41.. Simt un parfum care este specific canalelor,il vad pe acest individ si am inceput sa imi pierd controlul( mi-am incordat maxilarul si am inceput sa scrasnesc din dinti) si am zis ca la prima il dau jos fiindca platesc sa merg in conditii modeste ,nu infecte. Trec peste, imi pun fularul la gura si numaram secundele pana cand o sa cobor. Dintr-o data,privirea imi pica pe cratima care desparte „cunoscut” de „o” si am ramas prost(chiar daca uneori sunt). Fiind un tip timid,l-am abordat pe acest tip, l-am intrebat ce scrie si mi-a inmanat caietul in care am vazut mai multe cratime decat am vazut in ultimii 2 ani pe Facebook si cuvintele „doar”,”decat” si”pe care” folosite ca un mare lingvist roman.

Baiatul din imagine isi scria un jurnal si ce mi-a facut ochii sa se umezeasca a fost partea in care el o cunoaste pe Jasmine in canalul de la Gara de Nord.Inainte sa cobor am vrut sa ii dau cei 17 lei pe care ii mai aveam in buzunar dar mi-a zis cu o fata blanda: mai am 3 lei si imi ajung de paine. Am lasat privirea in jos si „m-am simtit” cel mai prost om de pe pamant.

Cred ca oricine poate invata in orice conditie si orice poate fi om de omenie (cum spune al meu bunic)… Nu mai am nimic de adaugat!“, a fost povestea care a devenit virala pe Facebook.

