A cumparat un sac de cartofi si a avut parte de surpriza vietii lui

Un barbat din Franta a mers la piata si a cumparat un sac de 25 de kilograme de cartofi. Cand a ajuns acasa, insa, avea sa descopere ca sacul de cartofi nu continea numai… cartofi. La o prima vedere parea un cartof ceva mai mare, motiv pentru care l-a dat deoparte. Cand a privit mai atent, insa, s-a ingrozit. In secunda doi, le-a spus copiilor si sotiei sale sa se indeparteze de sac si sa paraseasca incinta.

Barbatul gasise in respectivul sac o grenada neexplodata, ramasa din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial. Cu mare grija a transportat-o in spatele casei si a alertat autoritatile. Din fericire, tot incidentul s-a sfarsit cu bine, iar autoritatile competente au ridicat explozibilul in siguranta. Barbatul sigur n-o sa uite prea curand cum sotia sa era sa gateasca… o grenada.

Intre timp, patania a devenit virala, iar sotii din Franta au ajuns celebri pe retelele de socializare. Multi dintre internauti se-ntreaba daca cel care a pus la vanzare sacul de cartofi era constient de continutul lui.

