A cunoscut un barbat pe Facebook, a acceptat sa fie sotia lui si a vandut tot ce avea pentru a se casatori cu el, desi nu il vazuse niciodata in realitate. E cutremurator ce a aflat aceasta femeie cu cateva zile inainte de nunta

O femeie din Marea Britanie vrea sa traga un semnal de alarma referitor la relatiile amoroase stabilite pe internet, in contextul in care din ce in ce mai multe persoane apeleaza la acest mediu pentru a-si gasi jumatatea.

Totul a inceput dupa ce Evangelina Tsadiosou, in varsta de 40 de ani, a cunoscut pe Facebook un barbat din Statele Unite. Cei doi au inceput sa vorbeasca din ce in ce mai mult si, in cele din urma, s-au si cuplat.

Mai socant este faptul ca, desi nu il intalnise personal niciodata, Evangelina a acceptat sa fie sotia lui. Planul era ca aceasta sa vanda tot ce are in Marea Britanie si sa mearga in Canada, pentru a se stabili acolo alaturi de el.

Femeia l-a urmat pana la capat si, orbita de dragoste, si-a instrainat toate lucrurile, de la casa si pana la masina, pentru preturi de nimic.

Socul a fost foarte mare in momentul in care, cu doar cateva zile inainte de plecare, ea a fost contactata de o alta femeie, care i-a spus ca barbatul era un escroc sentimental.

Practic el avea mai multe „relatii” si era logodit cu o gramada de femei din toata lumea, de care isi batea joc. Evangelina s-a hotarat sa vorbeasca si sa isi faca cunoscuta patania pentru ca alte femei sa nu cada in astfel de capcane.

Acum ea vrea sa isi reconstruiasca viata si planuieste sa se stabileasca in Statele Unite, unde vrea sa isi lanseze o cariera in muzica.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.