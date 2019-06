A dat spargeri in Austria cu un prejudiciu de aproape 400.000 de euro. Curtea de Apel Constanta a aprobat transferul in Romania

Pe rolul Curţii de Apel Constanţa, la data de 18 iunie 2019, s-a aflat soluţionarea sesizării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nr. 316/II/5/2019 din 10.06.2019, privind transferul în vederea continuării executării pedepsei într-un penitenciar din România a persoanei condamnate M. G. din Constanţa, cu antecedente penale, în prezent deţinută în Penitenciarul Stein, din Krems (Austria), condamnată la pedeapsa de 6 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat prin efracţie în cadrul unei asociaţii criminale, parţial finalizat, parţial rămas în faza de tentativă, prev. de art.127, art.128 alin.2, art.129 alin.1 pct.1, art.130 alin.1 pct.1 şi 2 şi alin.2, pct.11 şi 2, art.15 alin.1, toate din Codul penal austriac.Prin adresa din 10.06.2019 întocmită în dosarul nr.316/II/5/2019 al Parchetului de pe lângă, a fost sesizată instanţa, în conformitate cu dispoziţiile art. 165 alin. 1 şi art. 166 din Legea nr. 302/2004 republicată, cu privire la cererea formulată de autorităţile judiciare din Austria cu privire la transferarea persoanei condamnate M. G., deţinută în Austria (, din Krems), în vederea continuării executării pedepsei de 6 ani închisoare, la care a fost condamnat prin sentinţa din 11.07.2017, din dosarul nr. 39 Hv 63/17f-105, definitivă la 11.07.2017, pronunţată de Tribunalul de Land Linz (LG Linz) (Austria), modificată prin sentinţa Curţii de Apel Linz din 31.01.2018 (nr. 9 Bs 2/18k), într-un penitenciar din România.Numitulîmpreună cu. şiau sustras de la persoanele menţionate mai jos, în mod calificat, în calitate de membri ai unei asociaţii criminale, cu participarea unui alt membru ai acestei asociaţii, bunuri mobile străine în valoare totală de, prin efracţie într-o clădire, cu intenţia ca prin însuşirea lor să se îmbogăţească pe nedrept, şi anume:1. La data de 30.05.2016 în loc. Pasching, Plus City, au sustras, prin efracţie, de la administratorii filialei TMobile Austria GmbH: 95 de telefoane mobile (42 Apple iPhone, 27 Samsung, 4 LG, 11 Sony şi 11 Huawei) în valoare de 55.911 euro, împreună cu accesoriile în valoare de 1.478,64 euro şi un seif (model Karlsruhe 2L împreună cu bani în numerar în valoare de 5.226,30 euro, precum şi bani de schimb şi bacşiş în valoare de 450 euro;2. În noaptea de 28.06.2016 în loc. Pasching, Plus City, prin efracţie, au sustras de la administratorii magazinului de telefoane mobile „Hutchison Drei" 72 de telefoane mobile marca Apple iPhone şi Samsung, precum şi accesorii pentru telefoane mobile şi un seif de mobilă, în valoare totală de cel puţin 64.435,40 euro;3. La data de 16.11.2016, în loc. Kremsdorf, IKEA-Platz 8, prin efracţie, au sustras de la administratorii unui magazin 184 de telefoane mobile marca Apple iPhone, Samsung şi Huawei în valoare de 123.952,09 euro, precum şi bani în numerar în valoare de 772 euro;4. La data de 7.12.2016, în loc. Pasching, Plus City, prin efracţie, au încercat să sustragă de la administratorii magazinului Mediamarkt telefoane mobile, fapta rămânând în faza de tentativă, deoarece s-a declanşat alarma;5. La data de 9.12.2016, în loc. Kremsdorf, Haid Center, de la administratorii unei firme, prin efracţie, au sustras 85 de telefoane mobile mărcile Apple iPhone, Samsung şi Huawei, în valoare totală de 57.820 euro;6. La data de 5.03.2017, în timp ce se aflau în loc. Wels, prin efracţie, au sustras de la administratorii magazinului T-Mobile Shop 49 de telefoane mobile, mărcile Apple iPhone, Samsung şi Huawei, în valoare totală de 19.893 Euro;La data de 05.03.2017, în timp ce se aflau în loc. Wels, prin efracţie, au sustras de la administratorii firmei Al Shop 61 de telefoane mobile, mărcile Apple iPhone, Samsung, Huawei şi Nokia, în valoare totală de 43.929 euro, precum şi bani în numerar în valoare de 1.376,27 Euro;7. În noaptea din 05/06.12.2016, în loc. Lambach, prin efracţie, au sustras de la administratorii farmaciei Lambach bani în numerar - 1.530 euro;8. În noaptea 05/06.12.2016, în loc. Linz, prin efracţie, au încercat să sustragă aparate electrice din construcţia de lemn de la evenimentul „Hdhenrausch", fapta rămânând în faza de tentativă pentru că au declanşat alarma;9. La data de 02.04.2017, în loc. Ried im Innkreis, prin efracţie, au sustras de la Herwig Pernsteiner un aparat de curăţat cu înaltă presiune marca Kărcher în valoare de 150 de euro.Persoana condamnată M. G. a fost arestată preventiv în cauză la data de 3.04.2017 şi nu a fost pusă în libertate în cursul procedurii, astfel că din pedeapsa de 6 ani închisoare se va deduce perioada detenţiei preventive şi perioada executată de persoana condamnată până în prezent, respectiv: de la data de 3.04.2017 la zi.Curtea de Apel Constanţa a admis transferul inculpatului într-un penitenciar din România.