A descoperit o bijuterie de acum 500 de ani, in timp ce cauta metale. Cat valoreaza

O femeie a descoperit o bijuterie care i-ar fi apartinut regelui Eduard al IV-lea, in timp ce cauta metale pe un camp abia arat. Bijuteria ar fi fost facuta in 1485 si ar valora 15.000 de lire (aproximativ 17.000 de euro). Lisa Grace, o cautatoare de metale amatoare, a vazut bijuteria care dateaza din perioada medievala, in timp ce se plimba pe un camp din Lincolnshire. Aceasta ar fi apartinut regelui Eduard al IV-lea, scrie Daily Mail. Potrivit expertilor, bijuteria seamana izbitor cu cele purtate de rege in timpul domniei sale, intre 1460 si pana in 1483. Ar fi fost facuta in secolul al XV-lea si include soarele – emblema personala a lui Eduard al IV-lea. Mai mult, brosa semana foarte bine s ...