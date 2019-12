A devenit mama cu adevarat doar in ziua cand fiica ei a varsat un pahar cu lapte

O mama va face orice pentru copilul ei. Va trece prin foc, isi va sacrifica viata pentru ca puiul ei sa fie in siguranta.



O mama si-a dat seama ca multe mamici au nevoie sa li se reaminteasca de sacrificiile pe care mamele trebuie sa le faca pentru binele copilului lor, asa ca a povestit o intamplare care i-a schimbat viata ei si a copilului ei.

“Eu nu am devenit mama cu adevarat cand am nascut ci sapte ani mai tarziu. Pana in ziua aceea, am fost prea preocupata sa supravietuiesc in casnicia mea in care eram abuzata.

Mi-am petrecut tot timpul sa construiesc casa perfecta, casa curata, casa pusa la punct si nu am observat cum a crescut copilul meu.

Am incercat din rasputeri sa-i fiu pe plac sotului care nu era niciodata multumit si mi-am dat seama ca am pierdut ani intregi pe care nu o sa-i mai recuperez niciodata.

Sa nu credeti ca nu m-am ocupat de fiica mea. Am mers cu ea la cursurile de balet, de limbi straine, la toate sedintele cu parintii, am fost alaturi de ea mereu.

Am incercat sa o protejez de violenta verbala a sotului atunci cand se varsa ceva pe masa, la cina. Fetita incepea sa planga si eu incercam sa dreg busuiocul. “O sa fie bine, iubita. Tati nu e suparat pe tine”.

Am facut tot ce se putea ca fiica mea sa nu simta abuzul tatalui ei. Pana intr-un final, cand am luat decizia sa iesim amandoua din acest mediu ostil, care nu a fost niciodata casa noastra.

Ziua in care mi-am dat seama ca sunt mama a fost ziua in care stateam la masa cu fiica mea, in casa noastra. Era liniste, asa cum trebuia sa fie. Fiica mea a varsat din greseala paharul de lapte pe masa. Urmaream cum laptele siroia pe fata de masa si mai departe pe jos.

Mi-am mutat apoi privirea la fiica mea. Fata ei era tumefiata de frica.

Nu voiam ca fostul meu sot sa aiba inca influenta asupra ei, asa ca am inceput sa rad cum n-am mai ras de mult”

Cred ca fiica mea a crezut ca am innebunit, dar a inceput sa rada si ea pana am inceput sa plangem amandoua de fericire.

Aceea a fost ziua cand am realizat ca totul va fi bine. Si acum, 17 ani mai tarziu, cand varsa cate ceva ne amintim de aceasta zi.

Aceea a fost ziua in care am devenit cu adevarat mama. Ziua in care am descoperit ca a fi mama nu inseamna sa-ti duci copilul la balet si nici sa mergi la sedintele cu parintii. Nu inseamna sa tii casa impecabila si nici sa gatesti mese perfecte. Inseamna sa nu te prefaci ca totul este in ordine cand nu este. Pentru mine, viata a inceput cand am putut rade ca un pahar a fost darmat.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.