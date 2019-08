A disparut frumoasa pereche din Copou adorata de toata lumea! Trecatorii inca mai tresar cand trec pe langa gradina unde acestia se plimbau zilnic. Multi ieseni veneau in zona fiind atrasi de frumusetea lor - FOTO, VIDEO

oameni strada copou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Poate cea mai indragita pereche din dealul Copou nu a mai fost vazuta de multa vreme in zona parcurilor inverzite de pe bulevardul Carol I • Trecatorii obisnuiti sa vada zilnic frumosul cumplu nu s-au invatat inca cu ideea ca cele doua vedete din Copou au disparut si inca intorc privirea in cautarea lor • Timp de aproape 8 ani, impunatorii pauni au fost atractia trecatorilor • Faimosii pauni din parcul dendrologic aflat in curtea Apavital au murit la scurt timp unul dupa altul, iar de atunci zona nu a mai fost niciodata la fel de colorata si animata ca inainte Trecatorii iesiti la plimbare pe dealul Copou erau obisnuiti sa admire perechea de pauni aflata in parcul din curtea A ...