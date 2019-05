A doua cea mai mare crestere in Uniunea Europeana, inregistrata de Romania la acest capitol

bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ce priveste comertul cu amanuntul in luna martie, Irlanda si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana. In alta ordine de idei, comparativ cu perioada similara din 2018, datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostal), arata ca in zona euro, comertul cu amanuntul a crescut cu 1,9% in ritm anual, in timp ce in Uniunea Europeana s-a inregistrat un avans de 2,9%. Comertul cu amanuntul in UE 28 a fost influentat de faptul ca vanzarile de produse non-alimentare au crescut cu 4,4%, cele de combustibili au urcat cu 4,1%, iar cele de alimente, bauturi si tigari s-au majorat cu 0,4%. Veste buna pentru romani: UE a decis eliminarea taxelor de raft din supermarketuri As ...