A doua reconstituire la Caracal. Dinca arata cum a procedat in cazul Luizei Melencu

Se anunţă o nouă zi tensionată la Caracal, acolo unde va avea loc reconstituirea răpirii şi uciderii Luizei Melencu. Întocmai cum s-a procedat şi în cazul reconstituirii Alexandrei Măceşanu, anchetatorii vor pleca cu Gheorghe Dincă de la locuinţa lui şi vor reface traseul acestuia din data de 14 aprilie, ziua dispariţiei Luizei. La reconstituire va