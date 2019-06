A doua zi de Rusalii. Ce sa nu faci de Sfanta Treime

A doua zi de Rusalii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In a doua zi de Rusalii este praznuita Sfanta Treime. Exista numeroase traditii, obiceiuri si superstitii legate de aceasta zi sfanta, pe care oamenii din toate colturile tarii inca le tin. In a doua zi de Rusalii este dedicata Sfantului Duh, chiar daca in calendarul romenesc este trecuta ca fiind ziua Sfintei Treimi. Aceasta denumire a fost data sub influenta catolica. In calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe, Lunea de dupa Rusalii este numita Lunea Sfantului Duh. In a doua zi de Rusalii crestinii ortodocsi merg la biserica, iar apoi se aduna la casele lor si se odihnesc. In aceasta zi nu ai voie sa muncesti in gospodarie, sa speli rufe sau sa coci. Este interzisa munca la camp si traditia sp ...