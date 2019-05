A doua zi din cadrul forumului ACI EUROPE Leadership la UAIC! Iata ce se intampla - FOTO

ACI EUROPE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aeroportul Iasi gazduieste o intalnire extrem de importanta pentru industria aviatica.Cea de-a 12-a editie a forumului ACI EUROPE Leadership and Human Resources a inceput ieri la Iasi. Prima sesiune a lucrarilor se desfasoara in Sala Senat a Universitatii "Al.I.Cuza", in prezenta a peste 30 de invitati din 16 tari: Spania, Italia, Grecia, Finlanda, Germania, Bulgaria, Elvetia, Cipru, Croatia, Lituania, Islanda, Rep. Ceha, Austria, Israel, Franta si Romania. In deschiderea evenimentului au luat cuvantul: Georgia STERGIOPOULOU, Presedintele Forumului ACI EUROPE Leadership and Human Resources Pepina MITEVA, Vicepresedintele Forumului ACI Europe Leadership and Human Resources Maricel POPA, Presedintel ...