A facut criza de epilepsie la volan si a intrat cu masina intr-un parc

Scene de infarct intr-un parc din Bucuresti. Un sofer a ajuns pana in spatiul de joaca al copiilor dupa ce a facut prapad pe sosea. Cei care au intervenit spun ca i-a ramas piciorul blocat pe acceleratie, pentru ca ar fi suferit o criza de epilepsie la volan. Putea fi o tragedie. Doar norocul a facut ca la acea ora sa nu fie copii in parc. Imaginea acestei masini infipte in toboganul pe care, zilnic, se joaca zeci de copii, i-a socat pe locuitorii din sectorul 3 al Capitalei. Copiii care se jucau de obicei in parc, s-au jucat printre cioburile ramase de la accident Accidentul a avut loc la ora 8 dimineata, cand cei mai multi copii se indreptau spre gradinite si scoli. Daca ar fi fost ...