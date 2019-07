A facut infarct dupa ce a fost pacalita, prin metoda ''accidentul''

metoda accidentul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie in varsta de 64 de ani, din Vaslui, a facut infarct dupa ce a fost sunata de un barbat care a mintit-o folosind metoda „Accidentul”. Individul i-a spus batranei ca nepotul ei a paralizat in urma unui accident si are nevoie de o interventie chirurgicala care costa 20.000 de lei. Femeii i s-a facut rau din cauza sperieturii, iar sotul ei a sunat imediat la 112 pentru a solicita o ambulanta. Din pacate, medicii nu au mai putut sa o salveze pe batrana. Ancheta dupa ce autoturismul unui agent de politie a luat foc intr-o parcare - FOTO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...