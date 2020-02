A facut o poza in apropierea unui liceu. A ramas socata cand a ajuns acasa si a vazut poza - FOTO

O femeie din SUA sustine ca a fotografiat o fantoma, in apropierea liceului unde invata nepotul ei.



Marcella Davis a mers, luni, la liceul Cleveland pentru a-si lua acasa nepotul dupa antrenamentul de fotbal. In timp ce il astepta pe acesta, femeia a facut, la intamplare, o poza cu telefonul mobil, fara a observa nimic deosebit.



Cateva ore mai tarziu insa, cand a ajuns acasa, fiica Marcellei a descoperit ca in respectiva fotografie ar aparea o fantoma.



Marcella spune ca este convinsa ca are de-a face cu o fantoma si sustine ca nu a modificat deloc poza.



"Pentru mine, este vorba de ceva normal. Oamenii mor tot timpul. Pana cand nu murim si noi, nu stim ce se intampla dupa aceea. Va asigur ca aceasta fotografie nu a fost modificata absolut deloc", a declarat femeia.





