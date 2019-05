A fost adoptat statutul lucratorului feroviar - Schimbari pentru angajații CFR și Metrorex

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că a fost adoptat statutul lucrătorului feroviar de Camera Deputaților, proiect care prevede, printre altele scăderea vârstei de pensionare și introducerea salariilor diferențiate.

"Camera Deputatilor a adoptat azi Statutul lucratorului feroviar. Scaderea varstei de pensionare pentru CFR-isti si introducerea salariilor diferentiate, in functie de studii, sunt cateva dintre masurile bune convenite cu sindicatele CFR si Metrorex. Am negociat acest statut in calitate de Ministru, iar azi l-am sustinut ca deputat PSD", a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.