A fost adoptata Declaratia de la Sibiu. Ce s-au angajat sa faca liderii UE

Sefii de stat si guverne din statele membre UE au adoptat Declaratia de la Sibiu cu privire la viitorul Uniunii Europene, in cadrul Summitului de la Sibiu. Inaintea lucrarilor reuniunii liderilor europeni, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca a contribuit si el „un pic la document". Declaratia contine zece angajamente printre care o singura Europa, uniti la bine si la greu, protejarea democratiei si a statului de drept si apararea unei singure Europe. Summitul de la Sibiu: Presedintii statelor UE, primiti de Klaus Iohannis. Presedintele a vorbit despre intrarea in Schengen - UPDATE / FOTO / LIVE TEXT/ VIDEO "Ne reafirmam convingerea ca, uniti, suntem mai puternici in aceasta lume tot ma ...