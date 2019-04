A fost ales cel mai frumos om din lume - FOTO

peolple google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita, femeia de afaceri si activista pentru drepturile copiilor Jennifer Garner a fost aleasa cel mai frumos om din lume din partea revistei People. Titlul a fost acordat pentru "modul de viata echilibrat, in care imbina cariera, activitatile caritabile si cresterea celor trei copii ai ei". Actrita in varsta de 47 de ani joaca in filme si seriale TV, a cofondat compania de produse alimentare organice pentru bebelusi Once Upon a Farm si este ambasadoare al grupului care militeaza pentru drepturile copiilor Save the Children. Leonardo DiCaprio, intr-un film al lui Guillermo del Toro Garner a declarat pentru publicatia People ca nu s-a considerat "o fetita draguta" in copilarie, ...