A fost cea mai frumoasa ACTRITA din DALLAS. Cum arata ACUM „Pamela Ewing”. Din pacate operatiile estetice i-au distrus fata, iar frumusetea naturala de altadata s-a estompat

Vitoria Principal

Telespectatorii erau topiti dupa ea pe vremea cand juca in celebrul serial "Dallas", unde i-a dat viata personajului Pamela, sotia indragitului Bobby Ewing. Astazi, actrita Vitoria Principal a ajuns la varsta de 64 de ani si nu mai are stralucirea de altadata.

Victoria Principal, interpreta Pamelei, sotia lui Bobby Ewing din serialul "Dallas", a facut furori cu frumusetea ei p micile ecrane. La acea vreme, era considerata cea mai sexy dintre actritele care ii erau colege de serial.

Eleganta, stilata, delicata si foarte senzuala, Victoria Principal a incantat telespectatorii cu aparitiile ei din serialul mai sus-mentionat in perioada 1978-1987.

Rolul Pamela a facut-o faimoasa in lumea intreaga.

Multe femei au incercat sa-i copieze stilul vestimentar si look-ul impecabil.

Astazi, actrita a ajuns la varsta de 64 de ani. Frumusetea naturala de altadata s-a estompat. Chiar daca are nca o silueta de invidiat si este la fel de rafinata, Victoria Principal nu mai este ce a fost candva. Chipul ei si-a pierdut din farmec si nu putin sunt cei care sustin ca vedeta ar fi apelat la chirurgia estetica pentru a-si imbunatati aspectul.

Chiar daca dupa "Dallas" a continuat sa joace, Victoria Principal nu s-a mai bucurat de succesul de altadata in cinematografie. A avut insa succes ca femie de afaceri si autoare de carti de frumusete.

In plan personal, Victoria Principal l-a intalnit pe Christopher Skinner in anul 1978, cu care s-a si casatorit. Mariajul lor s-a destramat dupa doi ani.

In anul 1985, vedeta s-a maritat cu chirurgul plastic Harry Glassman, de care a divortat in anul 2006.

