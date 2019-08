A fost comisa prima infractiune in spatiu? Acuzatii aduse unui astronaut de pe Statia Spatiala Internationala

Anne McClain google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); NASA investigheaza acuzatia potrivit careia o femeie astronaut a accesat, in timp ce se afla pe Statia Spatiala Internationala (ISS), contul bancar al sotului de care s-a despartit, ceea ce ar putea constitui prima infractiune comisa vreodata din spatiu, scrie New York Times. Anne McClain este acuzata ca, in timpul misiunii de sase luni pe care a avut-o la bordul ISS, a accesat in mod neautorizat contul bancar al sotului cu care se afla in proces de divort, marea discordie dintre cei doi soti fiind custodia copilului lor, un baietel in varsta de 6 ani. Sotul lui McClain, Summer Worden , fost ofiter de informatii in Air Force, a depus o plangere la Comisia Federala pentru Comert, acuzand-o ca a comis furt ...