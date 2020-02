A fost condamnat la inchisoare pentru ca l-a amenințat cu moartea pe Iohannis! Cine este barbatul

Un bărbat din penitenciarul Aiud, condamnat la 15 ani pentru omor, a mai primit o pedeapsă în plus, pentru ultraj. Delincventul are de executat un an de închisoare, pentru că l-a amenințat cu moartea pe președintele Klaus Iohannis prin intermediul unei scrisori. Totul a început anul trecut, după ce şeful statului i-a respins o cerere […]

