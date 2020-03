A fost convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ovidiu. Iata masurile luate

Primarul oraşului Ovidiu,, a convocat, azi, în regim de urgenţă, unde s-au stabilit mai multe măsuri ce vor intra în vigoare din data de 23.03.2020. Astfel, s-a luat act de obligaţiile instituite prin Ordonanţa Militară nr. 2/21.03.2020 privind masurile de prevenire a răspândirii COVID-19 pentru aplicarea lor pe raza UAT Ovidiu.Suplimentar au fost instituite următoarele măsuri:- magazinele care comercializeaza produse alimentare, vor servi clientii prin hublou (geam, ghiseu, deschizatura in geam sau usa de la intrare), sau in functie de spatiul de deservire, in incinta, cu respectarea regulii de acces pentru 1 persoana, maxim 2 persoane, cu pastrarea distantei minime obligatorii;- se interzice desfacerea spre consum a băuturilor alcoolice sau de orice fel in vecinatătea magazinelor, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de funcţionare şi închidere a activităţii;- se interzice comercializarea băuturilor la aparatele de tip automate de cafea pe întreaga rază a oraşului Ovidiu şi a localităţilor arondate (sat Culmea ş sat Poiana);- se interzice deţinerea sub orice formă în afara magazinelor a tonetelor, meselor sau orice alte forme de servire pentru cafea, ceai, băuturi alcoolice, etc., sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de funcţionare şi închiderea activităţii;- spălătoriile de pe zona U.A.T. Ovidiu vor proceda doar la spălarea exterioară a autovehiculelor;În perioada sarbatorilor: Buna Vestire, Florii şi săptămâna mare a Paştelui, inclusiv noaptea de Invierea Domnului se vor difuza online slujbele susţinute în cadrul bisericilor de pe raza oraşului Ovidiu.Pentru suplimentarea efectivelor de ordine publică, se dispune punerea la dispozitia Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a tuturor angajatilor OVI PROTECT S.R.L.;În zona Atlas se va proceda la limitarea accesului cetăţenilor în incinta parcului cu platani prin delimitarea zonei cu banda de protectie si scoaterea bancutelor.A fost infiintat grupul de 15 voluntari pentru sprijinirea activitatii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Ovidiu, dupa cum urmeaza: voluntarii vor asigura procurarea produselor solicitate de catre persoanele vulnerabile din lista intocmita de DPAS Ovidiu, cu resursele financiare proprii ale solicitantilor şi distribuirea acestora domiciliu.Fac exceptie persoanele aflate in izolare sau carantină, de care se ocupa exclusiv DPAS Ovidiu, sub supravegherea continuă a Direcţei de sănătate publica a judetului Constanţa.În afara grupului de voluntari deja stabilit, se pot inscrie si alti doritori, la numarul de telefon 0725.202.322, persoana de contact Mazilu Viorica – Voica.