A fost convocat de Cosmin Contra la echipa nationala, iar acum este condamnat la inchisoaere - FOTO

Jucatorul Vasile Mogos (26 de ani) a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost implicat intr-un scandal intr-un club de noapte pe vremea cand evolua la Reggiana. Decizia nu este definitiva. Vasile Mogos a fost implicat intr-o bataie intr-un club de noapte, alaturi de alti 4 colegi, pe vremea cand juca la Reggiana. Astfel, Vasile Mogos, Federico Angiulli, Simone Calvano, Otin Lafuente si Jacopo Manconi au fost condamnati la 2 ani de inchisoare cu suspendare. Avocatii celor cinci fotbalisti au anuntat ca vor face recurs. Jucatorii convocati de Contra din campionatul intern Fundasul nascut in Vaslui are 26 de ani, 1,86 m, evolueaza pe partea dreapta si a jucat doar in I ...