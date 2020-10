A fost declarata stare de urgența in Madrid, din cauza numarului mare de imbolnaviri. Masura a generat proteste

Un fermier din Bihor a fost reţinut pentru 24 de ore şi este anchetat sub acuza de trafic de persoane şi trafic de minori în forma exploatării prin supunere la muncă forţată.

Aproape 1.000 de centrale termice au fost furate in Franta de o banda de hoti din Romania si Republica Moldova. Acestia actionau pe santiere si intrau, noaptea, in apartamentele care inca nu erau date in folosinta.