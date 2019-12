A fost dublata valoarea tichetelor! Cine va primi 100 de lei in fiecare luna

Valoarea acestor tichete a fost dublata! Toti cei care corespund cerintelor vor primi cate 100 de lei. Afla cum poti intra in posesia banilor. Detalii importante cu privire la proiectul adoptat de Senat si ce presupune acesta.

Proiectul de lege care vizeaza cresterea cuantumului tichetelor de gradinita de la 50 la 100 de lei a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru munca din Camera Deputatilor, potrivit Agerpres.

Proiectul, initiat de catre 53 de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE, minoritati si neafiliati, modifica Legea nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

„Este vorba de o initiativa care introduce trei noutati fata de forma in vigoare a legii. Pe de o parte, este vorba de cresterea cuantumului acestor tichete de gradinita de la 50 la 100 de lei. Pe de alta parte, este vorba de cresterea pragului de eligibilitate a acestui beneficiu social de la 284 la 580 de lei. In al treilea rand, este vorba de o unificare a acestui beneficiu cu ajutorul pentru sprijinirea familiei, pentru o debirocratizare, in asa fel incat sa nu mai fie nevoie sa depuna un dosar separat, ci doar sa se aduca o adeverinta de la gradinita, pentru ca aceste beneficii sunt conditionate de prezenta copiilor la gradinita”, a precizat deputatul Florin Manole (PSD), initiator, in cadrul dezbaterilor din comisie.

El a mentionat ca autoritatea publica locala si conducerea gradinitelor vor avea obligatia sa promoveze prevederile actului normativ, mentionand ca in prezent „mai putin de jumatate dintre potentialii beneficiari” beneficiaza de avantajele oferite de lege, din cauza lipsei de informare.

