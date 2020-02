A fost eliminata de la ”Bravo ai stil! Celebrities”, iar acum Maria Ilioiu face dezvaluiri uluitoare despre show: ”Au taiat la montaj un moment in care…”

A fost eliminata de la ”Bravo ai stil! Celebrities”, iar acum Maria Ilioiu face dezvaluiri uluitoare despre show. Fosta ispita de la Antena 1 n-a mai rezistat si a spus lucrurilor pe nume!

Maria Ilioiu a fost eliminata din cadrul competitiei ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Fosta ispita de la Antena 1 a avut discutii contradictorii cu aproape toate concurentele, insa, cele mai aprigi discutii au fost cu Andreea Tonciu. Cele doua si-au aruncat cuvinte grele si, la un moment dat, s-au si paruit.

Dupa eliminare, Maria Ilioiu a rabufnit si a facut dezvaluiri uluitoare din spatele culiselor.

”In aceasta gala, am avut un singur om cu mine. Sabin Cojocaru a fost cu mine. Unele lucruri au fost scoase din context. Au taiat la montaj un moment in care eu i-am multumit lui Sabin, in care Ilinca i-a multumit lui Sabin. Au sters lucruri. Este o dovada clara ca anumite parti din emisiune sunt decupate pe fata. O alta parte care a fost foarte decupata este momentul in care eu, dupa ce au aparut sondajele, am fost eliminata.

Ilinca m-a intrebat daca am ceva de spus oamenilor, iar eu m-am apucat sa turui. Bineinteles, au decupat aceasta parte. Am parut pe sticla ca o tipa fara nimic de spus. Chiar credeti ca nu am spus nimic? Nu au aratat pentru ca nu le-a convenit”, a marturisit Maria Ilioiu.

Scandal de proportii intre Maria Ilioiu si Andreea Tonciu

In urma cu aproximativ doua saptamani, concurentele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” s-au strans in cabina de make-up de la Kanal D pentru a filma o noua editie in avans. Potrivit martorilor, Andreea Tonciu era pe scaun, pregatita sa-si schimbe look-ul, iar Maria Ilioiu astepta la rand. Avand in vedere ca cele doua rivale se aflau in acelasi loc, la distanta de jumatate de metru… pana la o cearta de zile mari n-a mai fost decat un pas!

Andreea Tonciu s-ar fi simtit jignita ca fosta ispita a comparat-o cu ”Ciocanitoarea Woody” si i-a spus Mariei Ilioiu ca ea nu a venit in cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities” ca sa se certe, ci… ca sa-si arate stilul. Bineinteles, fosta ispita a dat curs discutiilor in contradictoriu, iar surse din apropierea echipei care realizeaza show-ul de la Kanal D au dezvaluit ca tensiunile au atins cote inalte.

”Esti o c#•%a care se vinde pe 100 de euro si mai da 50 rest”

Maria Ilioiu i-ar fi adresat Andreei Tonciu cuvinte grele: ”Esti o c#•%a care se vinde pe 100 de euro si mai da 50 rest”. La auzul acestor vorbe, Andreea Tonciu n-ar mai fi tinut cont de nimic, s-ar fi ridicat de pe scaun si si-ar fi infipt mainile in parul Mariei, tipand ca din gura de sarpe. ”Sa nu te pui cu mine ca nu va iesi bine!”, ar fi strigat bruneta. Ar fi pus-o pe fosta isipita la pamant, iar, imediat, echipa ”Bravo, ai stil! Celebrities” a intervenit sa le desparta. Pe Andreea au scos-o afara ca sa se calmeze, iar Maria s-ar fi pus pe ”bocit”. Afectata de cele intamplate, roscata a pus, intr-un final, mana pe telefon si a sunat la 112.

La fata locului a ajuns imediat un echipaj de politie. Oamenii legii au incercat sa calmeze spiritele, timp in care si-a facut aparitia si Daniel Niculescu, sotul Andreei Tonciu. Din fericire, lucrurile s-au linistit, pana la urma, deoarece rivalele erau nevoite sa-si faca aparitia in platou, pentru a filma o noua editie a show-ului.

