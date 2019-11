A fost facut public filmuletul in care apare Luiza Melencu in Italia: „Cati euro ceri (pentru o partida)?” Raspunsul e uluitor

Alexandru Cumpanasu a facut o dezvaluire socanta in cadrul unei emisiuni de la Antena 3, spunand ca investigatorii angajati de el au reusit sa dea de urma Luizei Melencu, in Italia. Ancheta in cazul ”Caracal” se afla in plina desfasurare, iar familia Luizei Melencu continua sa creada ca fata este in viata.

Alexandru Cumpanasu a declarat ca exista fotografii si un clip in care apare Luiza Melencu, iar mama si bunicul acesteia ar fi recunoscut-o. Monica Melencu a spus sambata dimineata ca nu a fost contactata inca de autoritatile din Romania in legatura cu informatiile prezentate de Alexandru Cumpanasu. Mai mult, mama Luizei si bunicul acesteia vor pleca in Italia, in cautarea tinerei. Clipul respectiv va ajunge in posesia procurorilor DIICOT, a precizat mama Luizei, conform antena3.ro.

„Nu ne-au contactat. Domnul avocat sustine ca fetele sunt moarte – nu stiu daca are vreo dovada ca fetele sunt moarte. Eu cred ca Luiza nu este moarta. Si nici Alexandra.Asta am sustinut-o mereu. Aici este o retea care e acoperita politic, iar domnul avocat trebuie sa ne inteleaga durerea”, a spus Monica Melencu, la News Magazine.

