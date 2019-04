A fost gasit LEACUL pentru boala care omoara peste 500.000 de persoane pe an

vaccin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa mai mult de trei decenii de munca si investitii de aproape 1 miliard de dolari, GlaxoSmithKline si partenerii sai sunt pregatiti sa lanseze un vaccin pentru malarie, boala care se contacteaza de la tantari si omoara aproape jumatate de milion de persoane in fiecare an, potrivit Bloomberg. Vaccinul este dezvoltat impreuna cu organizatia non-profit PATH, iar anuntul acesta marcheaza un moment de referinta in lupta omenirii cu boala. Insa, varianta actuala este un pionier in piata farma si inca departe de a avea success in toate cazurile de utilizare. Cauzele spirituale ale bolilor. Pentru cine crede sau accepta… Pana acum, testele arata ca a vindecat patru din zece cazuri in timpul testelor la ...