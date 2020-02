A fost gasita Alexandra. Parintii si politistii au cautat-o cu disperare

alexandra a fost gasita

Alexandra Mihai, tanara disparuta din Timisoara a fost gasita. Minora nu a fost victima vreuna infractiuni.

Familia unei minore din Timisoara a anuntat ca pe 3 februarie fiica lor a disparut de acasa si nu s-a mai intors. In varsta de 15 ani, Alexandra Mihai a fost cautata tot timpul de catre politisti.

Astazi, dupa o ampla operatiune de a o gasi pe minora, Alexandra a fost gasita, iar din primele informatii aceasta nu pare a fi victima vreunei infractiuni.

Daca Alexandra a fost gasita, in continuare politistii o cauta pe Alexia, o minora in varsta de 13 ani. Tanara a iesit in curte sa-si conduca prietena la poarta, insa nu s-a mai intors. Martorii sustin ca cele doua fete s-au urcat intr-o masina alaturi de trei baieti.

Semnalmente



Alexia are 1,55 m, 52 de kg, ochi caprui si par saten. In momentul in care a disparut de acasa fata era imbracata cu o geaca albastra cu stelute, o camasa in carouri , cu negru, colanti negri si adidasi albi.

