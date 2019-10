A fost gasita Andreea Clara, fata de 14 ani data disparuta de mama ei si cautata de politisti in toata tara

Andreea Clara Chiru, adolescenta de 14 ani disparuta de patru zile de acasa, a fost gasita.

Familia fetei a fost disperata in toate aceste patru zile, de cand nu s-a mai stiut nimic de ea. Totul a pornit intr-o seara, cand mama si fata ar fi avut o discutie dupa ce mama acesteia ar fi primit niste poze care o surprindeau pe fiica sa fumand. Dupa aceasta dicutie lucrurile ar fi reintrat in normal, pana cand fata ar fi postat o poza nepotrivita pe Instagram, scrie spynews.ro.

Andreea Clara a fost trasa la raspundere de catre mama ei, iar in timpul noptii a plecat de acasa. Fata ar fi fost luata de acasa de un tanar de 27 de ani, iar mai apoi a fost surprinsa pe camerele de supraveghre din garile Bacau si Onesti. Nu se stie unde a stat in aceste zile, insa cert este ca a fost gasita. Din primele informatii se pare ca adolescenta nu a fost victima niciunui abuz.

“A fost luata de acasa de un tanar din Bucium, un barbat de 27 de ani, care a dus-o cu masina pana la Onesti. Apoi, seara, a fost surprinsa de camerele de supraveghere ale unei terase, in municipiul Bacau. In imagini apare butonand telefonul, deci discuta cu cineva. Seara, telefonul a fost inchis, iar din acel moment nu a mai putut fi localizat. Ultima data a emis semnal de pe raza municipiului Bacau. Ne este teama sa nu fie sechestrata de proxeneti, sa nu fie drogata sau sa fi parasit deja tara! Familia este devastata, iar mama are acum remuscari, plange si se invinovateste pentru ca a purtat discutia aceea despre fumat, de la care a plecat toata povestea”, a spus unchiul fetei.

