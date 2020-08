A fost inaugurata reteaua de gaze naturale la Limanu

Astăzi, Daniel Georgescu, primarul localității Limanu a inaugurat rețeaua de alimentare cu gaze naturale.La eveniment au mai fost prezenți Stroe Felix, director RAJA și președinte al Organizației Județene a PSD, Nicolae Moga, senator PSD, Horia Țuțuiaanu, președintele CJC.S-a deschis astfel robinetul de la instalația de gaz de la Biserica din Limanu, de la școală, și de la grădinița din comună.Prima centrala pe gaze din satul Limanu a fost pornită astăzi! S-a marcat astfel finalizarea lucrărilor la rețeaua de alimentare cu gaz natural din zonă, dar și momentul din care consumatorii casnici pot fi racordați la sistem!“ Este cea mai importantă investiție din comuna Limanu din ultimii zeci de ani! Mulți nu au acordat nicio șansă proiectului, dar, iată că, din august 2020, rețeaua de gaz nu numai că există, dar este și funcțională! În prima etapă- în Limanu, dar urmează 2 Mai și Vama Veche. Această lucrare a fost o provocare pentru toată echipa mea, dar a fost o promisiune pe care mi-am asumat-o în fața comunității. Au fost eforturi majore, dar acum este o realitate, o mare realizare pentru comuna noastră. Am căutat și am găsit fonduri pentru finanțarea lucrărilor, am respectat toate procedurile legale, am monitorizat permanent șantierul și construcțiile și iată că acum discutăm despre un obiectiv funcțional. Este cel mai important proiect al mandatului meu și sunt mândru de această realizare a echipei noastre!”, afirmă Daniel Gheorghe Georgescu, primarul comunei Limanu.“ Mulțumesc celor care ne-au susținut și care au înțeles cât este de importantă această investiție pentru comunitatea noastră. Consider că este un succes al administrației locale și județene, iar viața comunității se va îmbunătăți semnificativ. Fiecare potențial beneficiar va avea o solutie tehnică personalizată în funcție de caracteristicile proprietății. Noi ne dorim să facilităm branșamentele și să accelerăm procesul de racordare a gospodăriilor la această rețea. Prin urmare, pe site-ul primariei vom publica toate informațiile necesare pentru elaborarea dosarelor, precum și date de contact ale celor care se ocupă de centralizarea documentelor necesare pentru încheierea unui contract cu furnizorii de gaze”, mai spune Daniel Gheorghe Georgescu, primarul comunei Limanu.Primele branșamente la rețeaua de gaz au fost deja realizate. Gradinița, școala și biserica din localitatea Limanu – au fost conectate la sistemul national de alimentare cu gaz, lucrările fiind susținute de către Primaria Comunei Limanu.Sursa foto: ZIUA de Constanta