A fost inregistrat al patrulea deces din cauza coronavirusului in Romania

Autoritatile au anuntat, luni, ca a fost inregistrat al patrulea deces din cauza coronavirusului, la o femeie de 72 de ani internata in Spitalul Suceava.

”In aceasta dimineata a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul Judetean Suceava, cu afectiuni asociate cronice (diabet, boli cardiovasculare)”. a transmis, luni, Grupul de Comunicare Strategica.

Sursa citata a precizat ca femeia nu are istoric de calatorie si nu a venit in contact cu o persoana confirmata pozitiv.

Acesta este al patrulea deces cauzat de coronavirus in Romania.

Numatul total al imbolnavirilor este de 433.

