A fost internata in spital din cauza pneumoniei si a aflat ce lucru ingrozitor ii facea sotul ei

hiv google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-a dus la spital unde a fost internata din cauza unei pneumonii, cand femeia a descoperit ceva de-a dreptul socant. Medicii au anuntat-o ca are HIV. Drept urmare, britanica a decis sa-si dea in judecata sotul pentru neglijenta grava si ii cere 50.000 de lire sterline. Premiera medicala: O echipa de cercetatori din SUA a reusit eliminarea virusului HIV la soareci infectati Femeia de 36 de ani sustine ca partenerul ei a luat HIV, dupa ce a facut sex neprotejat cu barbati si femei prin spatele ei, in cei sapte ani de relatie. „Imediat ce mi-au spus, m-am gandit: „Idiotul ala mi-a dat. Am fost fidela asa ca nu are de unde. Singurul mod in care puteam sa il iau a fost sexu. Am fost do ...