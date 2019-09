A fost introdus cazierul contravențional: Cine este obligat sa il aiba

ANPC introduce cazierul contravențional, începând cu data de 1 septembrie, si va permite identificarea operatorilor economici și a faptelor pentru care s-au aplicat deja sancțiunea avertismentului, astfel încât la o nouă încălcare, aceasta să nu mai fie repetată, informează instituția.

În acord cu hotărârile pronunțate de catre instanțele de judecată, în cauzele din domeniul protecției consumatorilor, ce au în vedere principiul proportionalitatii aplicarii sanctiunii, conform căruia „ dacă operatorul economic a mai fost sanctionat anterior cu avertisment se au în vedere si circumstantele personale ale contravenientului”, sens in care, se poate aplica sanctiunea cu amenda contraventionala. La stabilirea sanctiunii, in cazul in care se constata ca pentru aceeasi abatere operatorul economic a mai fost sanctionat cu avertisment, agentul constatator va avea in vedere cazierul contraventional precum si aplicarea eventualelor sanctiuni contraventionale complementare.

Citește și: Victor Ponta reacționează după teoria lansată de Ion Cristoiu: Nu trădează nimeni

Experiența dobândită în cadrul controalelor realizate de catre comisarii ANPC în decursul timpului a arătat că probele (foto și video) obținute în aceste situații au fost esențiale în câștigarea unor procese în instanță, in baza proceselor verbale de constatare a contravenției încheiate cu această ocazie. ANPC respecta prevederile legale in ceea ce priveste legislatia in vigoare modificand procedura de control prin luarea unor masuri legale necesare pentru a asigura că filmarea și fotografierea în cadrul actului de control devin obligatorii, doar cu informarea comerciantului, și fără a i se solicita acestuia un acord prelabil în vedere preconstituirii de probe.

ANPC va lua toate masurile necesare in vederea asigurarii că toate echipele de control sunt dotate din punct de vedere tehnic cu echipamente necesare pentru filmare și fotografiere.

Citește și: S-a aflat! Cât este de bogată Simona, soția lui Alexandru Cumpănașu

”Măsurile anunțate astăzi se înscriu în abordarea de control unitară la nivel national și în politica de toleranță zero a ANPC față de încălcările legislației de către comercianți, în special în privința celor repetate. Nu mai vrem să ignorăm ”perseverența” unor comercianți în a produce iar și iar aceleași neplăceri consumatorilor și suntem gata să le arătăm acestora că și Autoritatea este gata să persevereze și să performeze în a le opri orice încercare de încălcare a legii”, a declarant domnul Horia-Miron Constantinescu, președintele ANPC.

Citește și: Florin Cîțu: Comuniștii de la PSD au trimis ordin .