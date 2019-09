A fost introdus cazierul contraventional. Ce presupune si cine este obligat sa il aiba

anpc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) introduce cazierul contraventional, incepand cu data de 1 septembrie, si va permite identificarea operatorilor economici si a faptelor pentru care s-au aplicat deja sanctiunea avertismentului, astfel incat la o noua incalcare, aceasta sa nu mai fie repetata, informeaza institutia. In acord cu hotararile pronuntate de catre instantele de judecata, in cauzele din domeniul protectiei consumatorilor, ce au in vedere principiul proportionalitatii aplicarii sanctiunii, conform caruia „ daca operatorul economic a mai fost sanctionat anterior cu avertisment se au in vedere si circumstantele personale ale contravenientului”, sens in care, se poate ap ...