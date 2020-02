A fost lansat primul trailer al filmului lui Wes Anderson, "The French Dispatch", inspirat de redactia The New Yorker - VIDEO

Searchlight Pictures a lansat primul trailer al filmului lui Wes Anderson, "The French Dispatch". Comedia dramatică urmăreşte un grup de jurnalişti la redacţia unui ziar american aflat într-un oraş fictiv francez din secolul XX numit Ennui-sur-Blasé, scrie Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Bill Murray îl interpretează pe Arthur Howitzer Jr., editorul "French Dispatch", descris în trailer drept "un săptămânal de fapte despre lumea politicii, arte - înalte şi joase - şi poveşti diverse despre interesele oamenilor". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Filmul pune în scenă trei poveşti separate din ultimul număr al unei reviste inspirate de The New Yorker, una în care personajul interpretat de Timothee Chalamet este în cadă. "Sunt gol", doamnă Krementz", spune acesta, după ce Frances McDormand dă buzna peste el în timp ce face baie. În film, alternează secvenţe în culori cu alb şi negru. Din distribuţie mai fac parte Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Saoirse Ronan şi Owen Wilson. Anderson a scris scenariul împreună cu Roman Coppola, Jason Schwartzman şi Hugo Guinness. Filmările au avu loc la Angoulême, Franţa. Este al zecelea film al lui Anderson şi al patrulea realizat împreună cu Searchlight Pictures. Producţiile sale anterioare pentru studio sunt: "The Darjeeling Limited", "The Grand Budapest Hotel" şi "Isle of Dogs". Având în vedere că acum Disney deţine Fox, "The French Dispatch" va fi al doilea film produs de Disney după "The Life Aquatic With Steve Zissou", în 2004. Articolul de mai sus este destinat exclusiv info ...