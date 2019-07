A fost lansat programul pe zile la Awake Festival 2019 - FOTO

daily awake google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata si duminica vor avea loc 2 spectacole exclusive: AWAKE F1rst, spectacolul exclusiv creat special pentru AWAKE, va urca sambata pe Main Stage, alaturi de Netsky si De Staat. Dupa ce anul trecut a fost VITA DE VIE - IN CORZI, in 2019 va aducem AWAKE THE PRODIGY - TRIBUTE TO KEITH. Duminica, 18 august, programul muzical al Festivalului se va incheia cu BOHEMIAN SYMPHONY by Bohemia Symphonic Orchestra. Biletele de o zi, precum si suplimentul de camping sunt acum disponibile pe bilete.awakefestival.ro, iabilet.ro si eventim.ro,. #StayAwake Feed your mind la #Awake3 Scena Feed Your Mind va asteapta cu 4 zile de continut cu speakeri locali si internationali care vor aborda problemele actuale, dar intr-un ...