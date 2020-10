A fost o victorie muncita, spune Anton Petrea dupa 5-0 (4-0) cu FC Hermannstadt

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, luni, după 5-0 (4-0), cu FC Hermannstadt, că victoria obţinută de echipa lui a fost una muncită, potrivit news.ro.

"Nu mă gândeam la acest scor, dar ştiam că putem să ne creăm multe situaţii de gol şi chiar ne-am creat şi mai multe decât am marcat. Mă bucură faptul că nu am primit gol. E o victorie muncită, o victorie foarte frumoasă, ţin să felicit jucătorii pentru această victorie! Sunt preocupat de un joc ofensiv, îmi place să atacăm, să ne creăm ocazii multe.

Luăm fiecare meci în parte şi căutăm să obţinem maximum la fiecare joc şi în acelaşi timp să ne şi îmbunătăţim jocul prestat. Mă bucur că Buş a marcat, aveam 4-0 la pauză şi am considerat că este momentul prielnic să vedem şi alţi jucători la lucru, care au jucat mai puţin sau deloc, cum e cazul lui Oaidă.

De aceea l-am schimbat la pauză pe Buş. E un lucru îmbucurător (n.r. - că echipa lui are cea mai mică medie de vârstă din campionat) şi ar trebui să fie urmat acest exemplu. S-a încercat foarte mult la Viitorul, mai sunt câteva echipe, cred că e un lucru bun penru viitorul fotbalului românesc, mai ales că toţi jucătorii pe care i-am aliniat sunt români.

Coman este în programul de recuperare, nu ştiu cât de rapidă va fi recuperarea lui, sper ca până după acţiunea echipei naţionale din noiembrie să revină. Obiectivul nostru este să ajungem pe primul loc şi să ne menţinem cât mai mult timp posibil acolo.

Important este să acumulăm cât mai multe puncte pentru că vom ajunge în play-off şi acolo punctele se înjumătăţesc. (n.r. - despre posbila revenire a lui Laurenţiu Reghecampf la FCSB). Am o relaţie foarte bună şi una normală cu familia Reghecampf.

Nu s-a pus problema, nu am discutat nimic pe tema asta, nici nu mi-am permis să îl deranjez după ce s-a întâmplat acolo (n.r. - la Al Wasl), nu ştiu care au fost problemele, nu am vorbit nimic pe tema asta cu Laur. Cred că în seara asta a ţinut cu FCSB", a declarat Petrea la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Ruben Albes, antrenorul formaţiei FC Hermannstadt, a recunoscut jocul slab făcut de echipa lui.

"Este o seară grea pentru noi. Planul nostru de joc a eşuat. Am făcut un meci prost, dar acesta este fotbalul. Nu am mai pierdut cu 0-5, dar sunt un antrenor tânăr şi mi se pot întâmpla situaţii de acest fel sau mai rele. La pauză, le-am spus jucătorilor că am făcut o primă repriză slabă şi că trebuie să începem repriza a doua ca şi cum ar fi 0-0.

Ştiu că toată lumea încearcă azi să mă distrucă pe mine, să ne deistrugă pe noi, pentru că a fost un meci oribil, desigur. Dar le transmit suporterilor să creadă în noi, ne vom trezi şi vom obţine un rezultat bun săptămâna viitoare.

Am încercat să fim ofensivi, să punem presiune sus, dar Steaua a reuşit un meci incredibil, ei au speculat spaţiile noastre şi au marcat multe goluri. Rezultatul nu este numai din cauza lucrurilor rele ale echipei noastre", a afirmat tehnicianul spaniol.

FCSB a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (4-0), echipa FC Hermannstadt, în ultimul meci al etapei a VIII-a a Ligii I.

Au marcat: Iulian Cristea '3, Man '15, Buş '32, Moruţan '34, Tănase '72.

În urma acestui rezultat, FCSB a revenit pe locul 2, cu 18, puncte, la egalitate cu CFR Cluj, de pe locul 3. Pe primul loc se află CS Universitatea Craiova, cu 21 de puncte.

FC Hermannstadt a coborât de pe locul 8 pe locul 11, cu zece puncte. Patru echipe au câte zece puncte, Academica Clinceni, FC Viitorul, FC Voluntari şi FC Hermannstadt, ele fiind despărţite de golaveraj.