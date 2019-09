A fost prins barbatul care i-a furat unei tinere cardul si l-a folosit. Unde a fost gasit acesta

furt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul care i-a furat unei tinere cardul si l-a folosit in zona Centru din Iasi, a fost gasit pe Aeroportul din Iasi. Cel mai probabil, acesta voia sa plece din tara. Conform unor informatii, barbatul in varsta de 35 de ani, din localitatea ieseana Cozmesti se numeste Valentin Chiriac. Amintim ca politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, miercuri, 4 septembrie, solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unei persoane urmarite pentru instrumentarea unui dosar penal, fiind cautat pentru savarsirea infractiunilor de furt, efectuarea de operatiuni in mod fraudulos si accesul ilegal la un sistem informatic. Daca ti-a placut articolul, te astepta ...