A fost protest la Ministerul Agriculturii! Iubitorii de animale au scandat pentru oile din portul Midia (galerie foto)

Luni, în fața Ministerului Agriculturii, începând cu ora 16.00 a avut loc unProtestul a fost organizat pe Facebook, de Animals International - Romania.„Hai la protest luni la ora 16 la Ministerul Agriculturii pentru ca tragedia de la Midia nu poate și nu trebuie să treacă fără ca ministrul Agriculturii să ne explice precis ce va face pentru a pune capăt exportului barbar cu animale vii”, este textul anunțului protestului de pe site-ul de socializare.La protest s-au adunat zeci de persoane „cu pancarte în mâini și au proiectat pe ecrane imagini cu oi chinuite pe navele de transport”.Reacția ministrului Nechita Adrian Oroș: „ Deocamdată nu se pune problema opririi exportului de animale vii. În schimb, ce au început colegii de la ANSVSA o să fie transporturile verificate şi dacă sunt respectate normele, la îmbarcare o să verifice şi se îmbarcă doar animale sănătoase, acces la apă, la hrană”.Reacția premierului Ludovic Orban: „A interzice acum brusc exportul de animale vii ar fi o măsură pripită, sigur că asta trebuie să fie obiectivul, pe termen mediu, să nu mai exportăm animale vii. Este mult mai uman și în același timp este și mult mai rentabil”.Animals International – Romania a scris pe pagina sa de Facebook în urmă cu câteva zile:”Cer Guvernului României să oprească toate transporturile maritime cu animale vii până când cauzele acestei tragedii vor fi stabilite și motivele eliminate. Infringementul nu mai este suficient. Daca societatea in care traim nu mai doreste sa tolereze aceste practici atunci este timpul sa schimbam legea. Aceasta tragedie ofera oportunitatea de a regândi cum transportam animalele de export si daca nu cumva acest comert apartine trecutului... tind sa cred ca vrem sa schimbam asta.”"I ask the Romanian government to stop all maritime live animal export until the causes of this tragedy are established and the roots eliminated. EU infringement procedures "are not sufficient. If we, as a society, don’t want to see these things happen — time to change the rules. This ... provides a good opportunity to think once again how we transport live animal export and whether this is not a thing from the past … I tend to think it is and we might want to change this," he added.Sursă foto: Facebook / Tudor - Tim Ionescu