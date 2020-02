A fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul privind structura anului scolar 2020-2021

Înanul curent a fost publicatşi Cercetării numărul 3.125 din 29 ianuarie privindCursurile anului şcolar încep pe 14 septembrie 2020.De anul viitor elevii vor avea din nou vacanța intersemestrială între 30 ianuarie 2021 și 7 februarie 2021.Anul şcolar 2020-2021va avea două semestre și 34 de săptămâni după cum urmează:- 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)- 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)Toto conform actului normativ menţionat vacanţele elevilor sunt programate astfel:(miercuri 23 decembrie 2020 – duminică 10 ianuarie 2021),(sâmbătă 30 ianuarie – duminică 7 februarie 2021),Paştele Catolic (2 - 11 aprilie), Paştele Ortodox (30 aprilie - 9 mai),(18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului şcolar 2021-2022)Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021.Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal - filiera teologică, cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.Se face precizarea că acest interval nu va coincide cu perioada în acare se susţin lucrările scrise semestriale (tezele)Conform articolului 2 al Ordinului semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 - 29 ianuarie 2021.Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marţi, 22 decembrie 2020În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.Vacanţa de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021.Semestrul al II-lea are 17 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie 2021 - 18 iunie 2021.Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021Vacanţă – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021Vacanţa de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2021, iar data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.