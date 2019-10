A fost razie azi-noapte, in Constanta! Ce au depistat politistii rutieri

Polițiștii constănțeni au organizat, în cursul zilei de astăzi, o razie în municipiul Constanța, la care au fost angrenați 123 de polițiști rutieri, de investigații criminale, ordine publică și luptători ai Servicului pentru Acțiuni Speciale.În acest context, au fost controlateși au fost întocmite șase dosare penale.Astăzi, în intervalul orar 00.00-06.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța, împreună cu polițiști ai Serviciului Rutier Constanța, din cadrul secțiilor de Poliție urbană, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale au desfășurat o acțiune pe linia conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.În urma controalelor, polițiștii constănțeni au constatat șase infracțiuni, dintre care cinci contra siguranței circulației pe drumurile publice.De asemenea, au fost legitimate peste 1.500 de persoane şi au fost controlate 1.332 de autovehicule, fiind aplicate 95 de sancțiuni contravenționale, dintre care 85 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.Valoarea sancţiunilor este de 53.800 de lei.În cadrul acțiunii au fost reținute șase permise de conducere și au fost retrase 18 certificate de înmatriculare.Polițiști din cadrul Secției 2 au depistat un tânăr de 20 de ani, din județul Bacău, care conducea o autoutilitară pe bulevardul Aurel Vlaicu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.Polițiști din cadrul Secției 2 au depistat un bărbat care conducea un autoturism pe bulevardul Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test, a rezultat o valoare pozitivă la canabis.Polițiști din cadrul Secției 3 au depistat un bărbat, în timp ce conducea un autoturism pe strada Traian, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.Polițiști din cadrul Secției 4 au depistat un bărbat în timp ce conducea un autoturism pe strada Portiței, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate cauzele au fost întocmite dosare penale.Sursă foto:Facebook/Radare & Filtre-> Constanta