A fost reluata functionarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate

Începând cu data de 06.08.2019, a fost reluată funcționarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), potrivit România TV Astfel, conform reglementarilor legale, furnizorii de servicii medicale vor raporta online, in 3 zile lucratoare de la prestarea serviciului medical , iar serviciile medicale vor fi semnate cu cardul, anulandu-se astfel dispozitiile speciale utilizate pe perioada in care PIAS a fost indiponibila online.Din data de 1 august 2019, mare parte dintre problemele sistemului informatic au fost remediate de catre echipa mixta formată din specialiști IT din sistemul de sănătate și parteneri care au contribuit la punerea în funcțiune a sistemului informatics. Din 1 august si pana in prezent, echipa tehnica a intervenit punctual acolo unde au fost depistate probleme care au cauzat imposibilitatea raportarilor zilnice sau lunare.