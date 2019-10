A fost retinut primul suspect in cazul crimei din Piata Constitutiei. Este vorba despre un fost boxer - FOTO

Crima Piata Constitutiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ofiterii de la Omoruri din Politia capitalei au retinut, vineri seara, un suspect in cazul crimei din piata Constitutiei de acum cateva zile, acolo unde doua gasti de interlopi s-au batut in plina strada. Potrivit datelor este vorba doar de unul dintre cei care au lovit in seara scandalului petrecut in inima Capitalei. urmeaza ca si alti interlopi sa ajunga in fata anchetatorilor, fiind vorba de mai multi indivizi care l-au lovit pe tanarul care si-a pierdut viata. Este vorba despre antrenorul de box din Bucuresti, Romeo Paun. La iesirea de la audieri, barbatul a negat acuzatiile. Romeo Paun a fost dus ca suspect la auderi in cursul zilei de vineri. El a fost boxer intre 2005-2018, acesta ...