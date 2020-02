A fost sau nu violata Vulpita de la Acces Direct. Mirela Vaida a dat-o de gol: „A fost un…”

Veronica Stegaru din Vaslui a reusit, intr-un timp extrem de scurt, sa-si atraga foarte multe critici dupa ce a aparut, constant, la emisiunea ”Acces Direct” de la Antena 1. CNA a fost bombardat, la propriu, cu reclamatii din partea unor telespectatori indignati, insa povestea ”Vulpitei” merge mai departe, iar audientele cresc, conform ultimelor informatii transmise de reprezentantii Antenei 1.

Mirela Vaida a declarat ca tot acest carusel mediatic a pornit de la o asa-zisa acuzatie de viol, ”Vulpita din Vaslui” aflandu-se in postura nedorita de victima. Numai ca, spune prezentatoarea emisiunii, totul s-a dovedit a fi o alarma falsa. Era vorba despre un ”amantlac in serie”.

“Noi prezentam povestea reala de viata a unui cuplu, Veronica, zisa Vulpita, si Viorel, dintr-unul dintre cele mai sarace judete, fara educatie si fara locuri ce munca, dar care se confrunta cu probleme de familie des intalnite si la case mai mari. Totul a pornit de la o alarma falsa: un presupus viol dovedit a fi un “amantlac in serie”. Telenovela a inceput, restul a venit de la sine. Personajele au electrizat publicul, iar cazul lor a devenit unul comentat de toata lumea”, spune Mirela Vaida.

Mirela Vaida: ” O realitate des intalnita, produs al societatii romanesti”

Totodata, Mirela Vaida a tinut sa precizeze ca acest caz controversat al ”Vulpitei din Vaslui” nu reprezinta ”un exemplu de urmat”, fiind doar prezentat ca o ”realitate des intalnita”.

”Nu am prezentat si nu prezentam acest subiect ca pe un exemplu de urmat, sub nicio forma. Ci ca pe o realitate des intalnita, produs al societatii romanesti sau, mai degraba, “victima” a ei. Eu prezint acest caz si evolutia lui zilnica, pentru ca telespectatorii tin in viata, in numar atat de mare, aceasta poveste. Altfel, emisiunea Acces Direct s-a ocupat si se va ocupa mereu de cei mai defavorizati de soarta, de tarele societatii, incercand sa indrepte si sa ajute, acolo unde ii sta in putere”, a mai declarat prezentatoarea emisiunii ”Acces Direct”, potrivit a1.ro.

