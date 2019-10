A fost sedinta la Guvern. Proiecte incluse pe ordinea de zi. Ce a declarat Viorica Dancila

Astăzi, 14 octombrie, Guvernul s-a reunit la Cotroceni. Ședința a fost programata la ora 13.00 și a inclus pe ordinea de zi următoarele proiecte:1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcţii şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, în scopul emiterii unei hotărâri care are ca obiect trecerea unui imobil - teren cu suprafaţa de 7.503 mp, situat în Municipiul Drobeta Turnu-Severin, Str.Serpentina Roşiori nr.1-3, Judeţul Mehedinţi, din domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu-Severin în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Tribunalului Mehedinţi, pentru construirea Palatului de Justiţie Mehedinţi (Sediu Tribunalul Mehedinţi şi Judecătoria Drobeta Turnu-Severin)RAPORT de activitate pe anul 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de SănătateLa începutul ședinței de Guvern, premierul Viorica Dăncilă a făcut. Iată textul integral:„Bună ziua tuturor,Am văzut cu toții zbaterea președintelui Klaus Iohannis din ultimele zile de a-și impune încă o dată ceea ce dumnealui numește „Guvernul meu”. În lipsa unui program de guvernare și în lipsa unui plan concret pentru români și România din partea PNL, Klaus Iohannis face ceea ce ne-a obișnuit pe toți de cinci ani - trage de timp și încearcă să distragă atenția de la acest lucru aruncând în spațiul public jigniri. Însă ceea ce îngrijorează este foamea de putere a acestui om și lipsa de viziune a celor care îl înconjoară. Prin mesajele publice pe care le lansează, auto-intitulații “salvatori ai democrației” demonstrează că sunt capabili de orice pentru a-și masca incompetența.Îi somez public pe candidatul Iohannis și pe gălăgioșii lideri ai PNL să abandoneze discursul urii și al jignirilor la adresa cetățenilor și să se concentreze pe creionarea unui program de guvernare. Dacă nu sunt în stare, să spună public și să își asume că au dat jos un Guvern doar din considerente electorale.Am observat că liderii PNL și Klaus Iohannis au simțit nevoia să spună că nu vor tăia pensiile și salariile, după ce au anunțat mai multe măsuri de tăieri și austeritate. Îi invit să semneze Pactul pentru bunăstare, semnat deja de un milion de români. Aceste partide au mai operat epurări politice și în trecut, sub pretextul eficientizării activității Guvernului, așa că nu pot fi crezute pe cuvânt. Așa cum am declarat, ne dorim ca această perioadă de instabilitate politică să se încheie cât mai repede, pentru ca acest blocaj creat de ambițiile lui Klaus Iohannis să nu genereze efecte negative pentru economia României. Noi vom continua să ne îndeplinim obligațiile față de oameni, așa cum este normal. În plus, sunt multe proiecte pentru dezvoltarea țării care nu pot fi demarate pentru că în prezent Guvernul nu mai poate adopta decât acte de administrare a țării.Mă bucur să anunț că începând cu această săptămână persoanele cu dizabilități vor primi vouchere pentru achiziția de echipamente moderne, precum cititor pentru nevăzători, fotoliu rulant activ, proteză audio, elevator, produse asistive pentru desen şi scriere. Un voucher deja este tipărit, deci acestea pot fi primite cât mai curând. Este una din modalitățile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă pentru că persoanele cu dizabilități au un potențial care trebuie pus în valoare. Pe lângă aceste vouchere în valoare de până la 23.000 de lei fiecare, angajatorii care oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități vor primi o subvenție lunară în valoare de 2250 de lei, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată. Este un proiect dezvoltat de guvernarea noastră în ultimele luni și care, iată, aduce deja beneficii concrete oamenilor.Continuăm să acordăm sprijinul pentru asigurarea căldurii și apei calde în sistem centralizat, în prag de iarnă, în București, Giurgiu și Buzău.De asemenea, luăm toate măsurile pentru buna organizare a alegerilor pentru președintele României din acest an. Vom suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Externe, având în vedere faptul că în acest an, votul în străinătate se va desfășura timp de trei zile și într-un număr de secții de votare aproape dublu față de cele organizate pentru alegerile europarlamentare.La finalul ședinței de Guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative pe care le vom adopta în cadrul ședinței de astăzi”, a declarat Viorica Dăncilă la începutul ședinței.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța