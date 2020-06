A fost semnat contractul Rețele apa și canalizare Crevedia

La nivelul companiei RAJA S.A. continuăm derularea investițiilor cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Acest program reprezintă o nouă etapă pentru implementarea unor proiecte majore de modernizare și dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din întrega arie de operare, fiind preocupați constant să asigurăm apă potabilă de calitate și servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.

Astăzi - 18 iunie 2020, la sediul Centrului Zonal Buftea a avut loc semnarea Contractului de Lucrări 28 – Rețele apă și canalizare Crevedia. La eveniment au participat alături de conducerea societății RAJA S.A., președintele Consiliului Județean Ilfov - Marian Petrache, primarul orașului Buftea - Gheorghe Pistol, președintele Consiliului Județean Dâmbovița - Alexandru Oprea, primarul comunei Crevedia - Florin Petre și Directorul General al AM POIM - Cristi Mărișteanu.

Prezent la eveniment, directorul general RAJA SA, Felix Stroe a declarat: „Este un contract ambițios, de care oamenii au nevoie. Nu sunt primele investiții din această zonă deservită de compania noastră. Buftea și Crevedia au mai beneficiat de lucrări în valoare de aproximativ 84 milioane lei, iar Corbeanca are sisteme noi de alimentare cu apă și canalizare de peste 38 milioane lei. Ne mândrim că în cadrul celor două proiecte, Programul Operațional Sectorial de Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare, am atras peste 1,1 miliarde euro. Nu a fost ușor, mai ales în condițiile în care aceste programe nu se puteau realiza și fără o cofinanțare din partea RAJA SA, care a asigurat din fonduri proprii peste 110 milioane euro.”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache a punctat importanța acestor lucrări pentru comunitate: „E o concurență benefică între operatorul de apă de la Ilfov și operatorul RAJA Constanța. De altfel, la ora aceasta, din cele 2 miliarde și vreo 200 de milioane de euro care sunt alocați la nivel național, Raja Constanța ia 600 de milioane euro, iar Ilfov ia vreo 360 de milioane de euro. Trebuie să le mulțumesc pentru că au făcut investiții foarte mari și au ajutat Consiliul Județean Ilfov, preluând o parte din sarcina aceasta a investițiilor. Nu avea România capacitatea să aloce atâția bani, dacă nu erau aceste fonduri europene, să rezolve problema de conformare și dincolo de ea, mai important este să creștem investiția pentru calitatea vieții. Încă o dată, felicitări, să sperăm că această competiție între operatorul de la Ilfov și operatorul de la Constanța va continua în avantajul cetățenilor.”

Contractul de lucrări semnat astăzi, face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 milioane Euro și vizează investiții pe raza a 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Cele 54 de contracte se află în diferite stadii de implementare:

25 de contracte atribuite (21 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 773.974.374,65 lei;

1 contract în valoare de 54.093.400,41 lei se va semna în săptămâna 29.06.2020-03.07.2020

8 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 492.552.666,76 lei;

20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

Finanțarea proiectului este suportată de Comisia Europeană - 440.179.992,19 Euro, bugetul de stat - 67.321.645,86 Euro, RAJA SA - 33.054.818 Euro și Bugetul local – 10.357.176,29 Euro.

Investițiile din acest ambițios program cuprind următoarele lucrări:

1. Sistemul de alimentare cu apă

Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km

Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 unităţi

Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 unităţi

Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 unităţi

Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 unităţi

Dispecerate locale SCADA - apă: 14 locaţii cu întreg sistemul necesar

2. Sistemul de canalizare

Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km

Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 unităţi

Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi

Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unităţi

Dispecerate locale SCADA - canal: 17 cu întreg sistemul necesar

Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40 % la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27 % pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Contractul semnat astăzi, Rețele apă și canalizare Crevedia prevede investiții pe raza Unității Administrativ - Teritoriale Crevedia din județul Dâmbovița în valoare totală 37.660.182,89 lei, astfel:

- Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 13,5 km și realizarea a 1.600 de branșamente, 31 de cămine de vane și 139 de hidranți de incendiu în valoare de 10.644.673,4 lei;

- Construirea unei noi rețele de canalizare menajeră pe o lungime de 16,5 km, cu 1.800 de racorduri și 456 de cămine de vizitare în valoare de 18.361.705,81 lei;

- Realizarea a 9 stații de pompare ape uzate menajere, 9 cămine de decantare și aproximativ 2,5 km de conducte de refulare pentru apele uzate menajere în valaore de 8.653.803,68 lei.

Tot în comuna Crevedia se află în desfășurare un alt contract de lucrări care vizează extinderea și distribuția de apă potabilă în localitatea Crevedia – „Sursa de apă și stație tratare Crevedia” .

Acesta are o valoare de 4.665.222,66 lei și are termen de finalizare data de 30.09.2020. Lucrările prevăzute în acest contract, respectiv realizarea a 6 foraje noi, extinderea conductei de aducțiune pe o lungime de peste 1 km și modernizarea stației de tratare a apei se află într-un stadiu de execuție avansat, 80% din totalul lucrărilor prevăzute fiind deja finalizate.

Prin aceste investiții RAJA S.A. are în vedere îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate, creşterea nivelului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă și de canalizare, ridicarea gradului de siguranţă și continuitate în funcţionarea sistemului, reducerea pierderilor de apă etc.

Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a precizat că „aceasta este o investiție pe care locuitorii din Crevedia o așteaptă de mult timp. Cunosc procedurile greoaie, din punct de vedere administrativ, care trebuie parcurse în implementarea acestor proiecte. Ne străduim să atragem și noi investiții, prin care să aducem în Dâmbovița serviciile de apă și canalizare în toate comunitățile rurale. Pentru lucrarea de la Crevedia veți avea tot sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița. Cred că apa devine din ce în ce mai mult o resursă strategică națională și, din punctul acesta de vedere, cred că suntem cu toții conștienți că, dacă nu ne protejăm această resursă naturală, nu vom reuși să satisfacem toate cerințele de calitate și de livrarea continuă a acestui produs”.

Primarul Comunei Crevedia – Florin Petre, unul din beneficiarii direcți ai acestei investiții, a subliniat necesitatea acestor lucrări: „Am așteptat de mult această zi pentru că noi, comunitatea din Crevedia, de peste 10 ani ne zbatem și promitem și ajunsesem la momentul în care nici eu nici cetățenii nu mai credeam că vom semna acest contract de lucrări în acest mandat. Ne bucurăm nespus că am ajuns în această fază, am auzit că avem și un constructor bun; zilele următoare ne vom întâlni să stabilim toate detaliile pentru că mai avem niște lucrări în derulare pe care le-am ținut din termen pentru această investiție. Sperăm într-o colaborare foarte bună cu operatorul, ne bucurăm că ne-am asociat cu o organizație precum RAJA Constanța despre care am înțeles că sunt primii pe țară. Au avut tot sprijinul nostrum și îi asigurăm că vom avea în continuare o bună colaborare.”