A iesit cu prietenii in oras, cand a fost abordata de un tip care i-a luat o bautura. A doua zi, s-a trezit dezbracata in pat, dar nu-si amintea nimic. Dupa cateva zile a inceput sa se simta rau si s-a dus la medic. I-a dat o veste cu totul neasteptata

Iesise in oras cu prietenii, cand a fost abordata de un tip, care s-a oferit sa ii ia o bautura.

Tanara a cerut un shot de Sambuca, dar barbatul a luat si o sticla de sampanie. Mai tarziu, femeia a fost surprinsa iesind din bar, abia tinandu-se pe picioare si fiind insotita de Manuel Aguilar, cel care ii facuse cinste, si o alta persoana.

O ora mai tarziu, fata era dusa la spital, insa medicul a zis ca nu are nevoie de tratament, dar sa o supravegheze cineva, pentru ca s-ar putea ineca cu voma sa. Manuel Aguilar s-a oferit sa o duca acasa.

A doua zi, cand s-a trezit, tanara a descoperit ca este goala, iar hainele erau aranjate langa ea, ceea ce i s-a parut ciudat. Manuel Aguilar a declarat ca „nu s-a intamplat nimic”, dar cand a aflat ca nu folosea anticonceptionale, a adaugat: „Nu cred ca s-a intamplat ceva, dar nu sunt 100% sigur”.

Cum nu se simtea bine, femeia s-a dus la medic doua saptamani mai tarziu si a aflat ca este insarcinata. Asa a aflat ca a fost violata. Tanara a facut avort si l-a dat in judecata pe barbat. Un proces este in plina desfasurare la Jersey Royal Court.

„Eram furioasa ca m-a pus in situatia asta. Ar fi putut sa ma anunte mai devreme si am fi evitat toata aceasta situatie in care m-am aflat. De a iesi in oras si de a ramane insarcinata. Asta putea fi evitata, doar spunandu-mi”, a declarat tanara la proces, portrivit The Sun.

